L'hôtel des coups de foudre

Jenna, d’origine irlandaise mais vivant aux Etats-Unis, fait un stage d’un an dans l’hôtel O’Hanlons à Dalkey en Irlande. L’hôtel appartient à Patrick O’Hanlon ainsi qu’à son fils Charlie. Charlie et Jenna sont tombés amoureux pendant le stage de Jenna. Katherine, la meilleure amie de Jenna, et Liam, le meilleur ami de Charlie, s’aiment secrètement, et grâce à Jenna, ils commencent à sortir ensemble.