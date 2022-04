Liaison interdite avec mon étudiant

Charlotte, professeure de littérature et auteure de romans d’amour en panne d’inspiration, fait la rencontre de Chris, un séduisant jeune homme, dans sa librairie préférée. Celui-ci l’invite à sortir boire un verre. Elle hésite mais, poussée par sa meilleure amie Maddy, elle accepte son invitation. Ils passent la nuit ensemble dans la salle de classe de Charlotte. Malheureuse en amour avec son petit ami, Scott, qui ne s’engage pas assez vite à son goût, elle est contente de s’être un peu laissée aller, mais elle a été honnête avec Chris et lui a dit qu’il ne se reverraient pas. A sa grande surprise, elle le voit arriver dans sa salle de classe le jour de la rentrée. Il lui a menti sur son âge et tout le reste. Traumatisé par la mort de ses parents quand il était enfant, il a seulement reçu l’affection de la part de son institutrice de l’époque, mademoiselle Martin. Il n’a de cesse de la chercher auprès d’enseignantes qui lui ressemblent. Charlotte est la dernière en date...