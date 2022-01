Liés à jamais

La jeune Eve a perdu ses parents dans un accident de voiture, lorsqu’elle était enfant. Au moment du drame, sa mère lui expliquait qu’aux dires de certains, les gens qui meurent restent toujours auprès de nous. Aujourd'hui, Eve est mariée avec Tom, qu’elle a rencontré alors qu’il voyageait en Asie. Tom est un jeune homme veuf. Ils décident de rentrer aux Etats-Unis et de vivre dans la propriété à la campagne dont Tom a hérité de sa première femme. La maison est superbe, mais le comportement du personnel inquiète un peu Eve, qui se retrouve parfois seule sur place, pendant plusieurs jours. Sanders, le gestionnaire, ne semble pas être heureux de la voir prendre la place de l’épouse défunte, Margo. Que ce soit la gouvernante, Menabar, ou les villageois, tous semblent être restés d’une loyauté absolue envers Margo. Eve perd de plus en plus pied et commence à se demander si elle ne sombre pas dans la folie. Elle se met à douter de Tom et des circonstances de la mort de Margo...