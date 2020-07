L'île aux mariages

Maggie, jeune photographe, travaille à Piedmount Island, une île spécialisée dans l’organisation de mariages. Jake est producteur de musique. Il produit l’album d’une jeune pop star, Ashleigh Z. Jennifer, sa sœur, doit se marier sur l’île. Maggie et Jack se retrouvent sur le port de l’île et sont gênés : il y a quelques années, ils étaient en couple et formaient un duo musical, mais ils se sont séparés. Maggie a été engagée par la sœur de Jake pour prendre des photos des préparatifs du mariage pendant toute la semaine, ce qui l'amène à se rapprocher à nouveau de Jake.