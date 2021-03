Love & Camping chic

Katie travaille pour un journal féminin où elle se cantonne à écrire de courts slogans publicitaires d’une vingtaine de mots. Suite à un concours de circonstances, elle parvient néanmoins à convaincre sa chef de l’envoyer en mission sur le terrain, pour rédiger un article de 2 000 mots sur le «glamping», le camping glamour. Outre des tentes de luxe tout confort, le Sunrise Peaks Resort où elle va séjourner offre de nombreuses activités de plein air et Katie, pure citadine, part avec l’idée de toutes les essayer et de rendre compte de son expérience dans son article. Pour ne pas fausser son compte rendu, elle ne doit pas révéler qu’elle est journaliste, un paramètre qui va compliquer sa relation avec Will, un guide aventure rencontré sur place qui ne la laisse pas indifférente.