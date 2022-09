Love in the city

Alice rêve depuis toute petite de devenir cheffe, trouver l'homme idéal, fonder une famille et vivre heureuse dans une belle maison. Une fois grande, elle découvre qu'il est difficile d'exaucer tous ses vœux. Aussi, quand elle rencontre Joe, un riche et beau jeune homme, elle tombe amoureuse de lui et décide de fonder une famille. Elle renonce petit à petit à ses autres rêves, alors que Joe est loin d'être aussi parfait qu'il en a l'air...