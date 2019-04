Le lycée du mensonge

Une enquêtrice interroge Devon Cavanor, une élève du lycée Powelton, au sujet des attouchements dont elle a été victime de la part de Gilbert Adkins, son professeur de chimie. C’est ensuite au tour de Traci Scott, témoin des faits. A l’issue de l’interrogatoire, Adkins est arrêté. Il clame son innocence. Devon avoue à Traci combien elle est soulagée de ce dénouement. Quand Gilbert Adkins quitte le poste de police avec son demi-frère Gary, il affirme que sa vie est détruite à cause de ces affabulations. En effet, il ne pourra plus jamais enseigner. Il a toujours connu des problèmes de discipline avec Devon, qui se croit tout permis. Adkins appelle June, sa fille, qui est en mission en Ouganda. Elle lui promet de venir au plus vite pour le soutenir. De retour chez elle, Traci repense au moment où elle a trouvé Devon en pleurs et où celle-ci lui a demandé de dire qu’elle a vu Gilbert la toucher car sans témoin, personne ne la croira. Elle commence à avoir mauvaise conscience et souhaite en parler à Devon, qui ne répond pas à son SMS. Elle préfère s’occuper de Jay, son petit ami. Le lendemain, Traci lui fait part de ses craintes d’être convoquée au tribunal. Devon la rassure et la remercie de l’avoir aidée car elle ne fait plus de cauchemars, grâce à elle. Surpris par le témoignage de Traci qu’il soupçonne d’avoir a été manipulée par Devon, Gilbert demande à Don, le père de Traci, d’expliquer à sa fille les conséquences d’un faux témoignage. Traci campe sur ses positions. June arrive à l’aéroport, mais son père ne l’y attend pas. Elle arrive chez lui, mais il n'y a personne. Gary et elle sont inquiets. La police appelle Gary car ils ont retrouvé la voiture de Gilbert, vide, sur un pont. Arrivés sur place, on leur remet la lettre d’adieu trouvée dans la voiture.