Lycéenne parfaite pour crime parfait

L’histoire de Bridget Moretti et de Kelly Locke est tirée d’un fait divers réel qui s’est produit en 1984, en Californie. Toutes les deux sont scolarisées dans un lycée qui prône l’excellence et prépare indubitablement ses élèves à intégrer les meilleures universités. Bridget et Kelly sont pourtant très différentes. Issue d’une famille de la classe moyenne, Bridget rêve d’intégrer l’équipe de cheerleaders, le Sonata Club, un groupe d’élèves très sélectif, et l’équipe de l’annuaire du lycée, qui recrute les meilleurs rédacteurs au sein des lycéens. Malheureusement, elle échoue à intégrer chacun de ces groupes et accepte d’intégrer les Bobettes, une sororité lycéenne, où elle côtoie Kelly Locke. Cette dernière intègre les cheerleaders, a des notes excellentes, une famille riche et un avenir brillant, au prix de beaucoup de travail. Elle n’est pas chaleureuse, mais tout le monde l’admire ou la fuit. Bridget vit mal la pression que parents et professeurs mettent sur elle, mais elle vit encore plus mal la pression qu’elle se met elle-même. Elle décide de devenir coûte que coûte l’amie de Kelly, mais celle-ci la repousse. Lors d’un moment de peur et de rage, Bridget poignarde Kelly à mort.