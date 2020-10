Ma belle-mère et moi

Après avoir fait une brillante carrière dans la pub, Annabelle réalise son rêve en ouvrant une boutique de mariage au concept innovant : tout est d’occasion et a été chiné par ses soins. Elle offre aux futures mariées la possibilité d’être elles-mêmes le grand jour, et non pas de se retrouver attifées d’une robe qu’on voit dans tous les magazines. Ce genre de robes, c’est Claire, propriétaire de sa boutique traditionnelle, qui les propose. Les deux femmes ont une vision diamétralement opposée du mariage. Quelle n’est pas leur surprise quand elles se rendent compte qu’Annabelle est tombée amoureuse de Sam, le fils de Claire. Cette dernière va tout faire pour détourner son fils de sa concurrente, mais les sentiments de Sam sont plus forts, et il demande Annabelle en mariage. Ne voulant pas décevoir sa future belle-mère, la jeune femme fraîchement fiancée la laisse organiser le plus beau de jour de sa vie. Leurs désaccords reprennent le dessus, et Annabelle rompt ses fiançailles. Après les mots réconfortants de son père et les excuses que lui présente Claire, Annabelle accepte de redonner une chance à son couple. Claire devient même sa nouvelle meilleure amie. C’est elle qui sauvera leur mariage menacé par une pluie diluvienne et un lieu de réception inondé, et permettra que Sam et Annabelle s’unissent devant un juge de paix.