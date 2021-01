Ma fille, cette inconnue

Kate et Joseph tentent une nouvelle fois d’avoir un enfant et essuient un nouvel échec. C’est alors que Samantha, une adolescente schizophrène de 18 ans, tout juste exclue du refuge de jeunes filles qui l’abritait, se fait passer pour Danica, la fille naturelle que Kate a abandonné alors qu’elle n’avait que 16 ans. Kate et Joseph l’accueillent chez eux et font tout pour satisfaire Samantha, qui se montre possessive et jalouse. Mélissa, la meilleure amie de Kate, est la première à remarquer la double personnalité de Samantha.