Ma fille est innocente !

Heather et Lisa sont amies depuis l’enfance. Toutes deux mères célibataires, elles élèvent leurs filles Kelly et Amber, qui a leur tour ont perpétué cette amitié. Tout va pour le mieux jusqu’au moment où Kelly et Amber tombent amoureuses… du même garçon, Alex, qui les fréquente toutes les deux sans qu’elles soient au courant. Lorsqu’elles l’apprennent et que Kelly continue à sortir avec Alex, leur amitié est plus que malmenée. Un jour, la police les convoque car Alex est dans le coma après un accident suspect. Leurs mères respectives vont tout faire pour les innocenter tout en essayant de préserver leur amitié… Mais au fur et à mesure de son enquête, Lisa prend le risque d’être la deuxième victime de cette affaire…