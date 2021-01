Ma fille, harcelée et laissée pour morte

Dans la petite ville de Crestwater Hills, Julie, une jeune serveuse appréciée de tous, fait la connaissance de David, un nouvel agent et protégé de Dood, chef de la police. Elle ne tarde pas à tomber amoureuse de lui. Mais rapidement, David s'avère être jaloux et possessif. Il la surveille et arrive dès qu'il ne parvient pas à la joindre au téléphone. Julie décide alors de s'éloigner de lui, mais David la poursuit de ses assiduités et devient menaçant. La réputation de Julie au sein de la petite ville commence à en souffrir et de nombreuses personnes lui tournent le dos.