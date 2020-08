Ma fille kidnappée !

Christy, adolescente de 15 ans au caractère bien trempé, vit seule avec sa mère, Susan. Son père, Frank Baker, a été assassiné alors qu’il enquêtait sur une série d’enlèvements. Le policier aurait été tué par les ravisseurs de jeunes lycéennes issues de familles riches et fréquentant le même établissement scolaire. Deux ans après, l’enquête est au point mort, mais un matin, le lieutenant John Morris rend visite à Susan pour l’informer qu’un autre kidnapping vient d’avoir lieu et lui demande si Frank, son ancien équipier, n’aurait pas conservé à leur domicile, un dossier avec des notes sur les affaires précédentes. Susan fouille l’ancien bureau de son mari et découvre une enveloppe contenant de précieuses indications. Au même instant, elle reçoit un appel d’une galerie d’art de San Francisco qui expose ses sculptures. Le vernissage a lieu le soir même. Ne voulant manquer l’évènement sous aucun prétexte, elle prend l’avion quelques heures plus tard avec son ami Chad Armstrong, avocat pénaliste, après avoir confié la garde de Christy à sa voisine, Teri Simmons, à qui elle vient de révéler les tous derniers évènements.