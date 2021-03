Ma fille, kidnappée à 4 ans

Alisha, jeune comédienne, est souvent en compétition avec Kayla, une jeune femme perturbée, prête à tout pour réussir. Un jour, après une audition, Kayla est renversée par une voiture. Elle est gravement blessée. Alisha, elle, a décroché le premier rôle dans une série télévisée. Quatre ans plus tard, devenue célèbre, elle est mariée à Jeff et elle est maman d'une petite fille, Jesse. Kayla a sombré dans l'alcool. Persuadée qu'elle doit sa déchéance à Alisha, elle ne pense qu'à se venger. Elle parvient à droguer Alisha et à enlever Jesse lors de sa fête d'anniversaire. Dix années ont passé, la petite fille n'a jamais été retrouvée. Désespérée, Alisha, qui a abandonné sa carrière pour se consacrer aux recherches, s'est réfugiée dans l'alcool.