Ma fille, rattrapée par son passé

Taylor, 17 ans, a vécu un certain temps dans la rue. Depuis près d’un an, elle a été adoptée par Sandy et Larry, qui tiennent un foyer d’accueil pour les personnes sans domicile fixe. Elle y emmène notamment James, un jeune garçon de 14 ans, qu’elle a rencontré dans une ruelle. Le souvenir de la rue ne la quitte pas vraiment. Lorsque sa famille et elle commencent à être menacés directement par un intrus entré dans la maison ou une voiture qui veut la renverser, elle pense qu'elle doit peut-pêtre chercher des réponses dans son passé. Son ami Clu l’aide dans ses recherches, mais alors qu’il touche au but, il se fait assassiner par celui qui cherche à tuer Taylor...