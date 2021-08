Ma fille sous influence

Laura est une jeune fille âgée de seize ans, surdouée, qui va bientôt rentrer à l’université. Sa mère, Carolyn, et son beau-père, très occupés dans l’entreprise familliale, la gâtent beaucoup, mais la laissent souvent seule. Durant ses vacances d’été, Laura décide de prendre des cours d’équitation. C’est ainsi qu’elle découvre le ranch des Fowler. Laura tombe rapidement sous l’emprise psychologique de Marty Fowler et quitte sa maison pour vivre au ranch. La jeune fille étant mineure, sa mère met tout en œuvre pour la récupérer légalement, en vain. Elle doit intervenir physiquement. Aidée par son mari et ses amis, Carolyn organise une "opération sauvetage" et libère Laura des griffes de Marty Fowler. Mais la police les recherche pour kidnapping, Laura étant devenue majeure entre-temps. Pour gagner du temps et permettre à une spécialiste de travailler avec Laura, Carolyn décide de se rendre aux autorités. Face à un tel sacrifice, la jeune fille retrouve toute sa raison et se rend au poste de police pour innocenter sa mère.