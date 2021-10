Ma meilleure amie

Sophia Allen est une jeune fille douée pour les études, le piano, mais pas pour se faire des amis. L’arrivée d’une nouvelle élève, Michelle, en cours d’année, change sa vie. Les deux lycéennes deviennent les meilleures amies du monde et sont inséparables. Mais bientôt, Michelle dévoile la face cachée de son caractère. Elle est jalouse, exclusive et?instable. Quand le bureau de madame?Allen est saccagé, Sophia décide de mener une enquête sur sa "meilleure amie". Elle découvre que Michelle est plus âgée qu’elle ne le prétend et qu’elle a séjourné dans un hôpital psychiatrique…