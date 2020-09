Ma mère, mon poison

Riley, une jeune fille d’environ 17 ans, tente de persuader sa petite soeur Beth, 14 ans, de s’échapper de chez elles. Leur père étant mort dans un accident de voiture peu de temps auparavant, leur mère ne les laisse plus sortir de chez elles de peur qu’il leur arrive quelque chose. Mais Beth est terrifiée à l’idée de partir et refuse de suivre sa soeur, qui part sans elle. 3 ans plus tard, Riley revient rendre visite à sa mère et sa soeur. Entre temps, elle a ouvert une boulangerie et rencontré l’amour auprès d’Aiden, avec qui elle est désormais fiancée. En arrivant, sa mère, Monica, lui explique que sa soeur est très malade, qu’elle a le syndrôme de Guillain-Barré, et qu’elle n’a plus le droit d’aller dehors. Les deux soeurs se rapprochent rapidement, tandis que le comportement de leur mère est de plus en plus étrange. Elle confisque et cache le portable de Riley pour l’empêcher de parler à Aiden, infirmier, qui faisait des recherches sur la maladie de Beth. Jenna, une jeune fille qui livre les colis de Monica, accepte de livrer un colis pour Riley, mais le lendemain elle meurt étouffée avec les cookies que Monica a préparés pour elle. Riley commence rapidement à ressentir les mêmes symptômes que sa soeur Beth : migraines, fatigue, vomissements, douleurs et perte de cheveux. Un soir, Aiden arrive chez elles. Riley n’est pas au courant de sa venue car sa mère a intercepté son e-mail. Monica propose des cookies et du thé à Aiden et il meurt quelques minutes après. Le lendemain matin, Riley comprend que sa mère l’empoisonne en remarquant des résidus blancs dans sa tasse de thé : du thallium. Elle essaie de convaincre sa soeur de s’échapper mais celle-ci ne la croit pas et appelle sa mère en criant. Monica commence à étrangler Riley et lui ordonne de partir. En sortant, elle voit la voiture d’Aiden et retourne dans la maison pour le chercher. Elle finit par tomber sur son cadavre, dans la serre. Une dispute éclate entre sa mère et elle, et cette dernière finit par la menacer et l’attacher. Beth voit la scène par la fenêtre et sort pour aider sa soeur. Elles s’échappent en voiture, mais Monica les poursuit. Elles ont un accident. Monica s’excuse et leur promet qu’elle va se faire aider. Quelque temps plus tard, les deux jeunes filles vont rendre visite à leur mère en prison.