Ma vie privée sous surveillance

Molly est une jeune et séduisante blogueuse culinaire qui a le vent en poupe. Malheureusement, si sa carrière prend de l'ampleur, sa vie privée est décevante. Mais elle rencontre enfin celui qui semble être le prince charmant qu'elle attendait. Les premiers temps sont idylliques et Jack semble deviner tous ses rêves et ses désirs. De plus absolument tout les rapproche. Néanmoins, progressivement, Jack devient jaloux, possessif, voire inquiétant. Mais Molly n'est pas au bout de ses surprises...