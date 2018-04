Maya Sulliway, une jeune veuve trentenaire férue de sports de plein air, élève seule Addison, sa fille adolescente. Elle a repris des études de comptabilité et doit effectuer un stage pour obtenir son diplôme. Pendant qu’Addison est en colonie de vacances, elle passe donc l’été au sein de Kizzmit, une start-up qui doit son succès à l’invention de Talker, une célèbre application de réseau social. Elle travaille auprès de Colin, le directeur financier, un homme séduisant, mais très réservé. Will, le P.-D.G. de la société, plus expansif et direct, fait une cour assidue à Maya. Cette proximité avec Will suscite la jalousie des autres stagiaires, mais elle finit par se lier d’amitié avec trois d’entre eux, Kayla, Josh et Ricky. Avec leur aide et encouragée par l’émulation qui règne au sein de l’entreprise, Maya développe une application permettant de cumuler activités sportives et dons à des œuvres caritatives.