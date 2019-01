Maman à 16 ans

Jennifer, 16 ans, accouche d’une petite fille Zoé, en présence de sa mère Alicia, qui la soutient et de Randy son petit ami, effrayé par l’évènement et qui ne tarde pas à s’enfuir. Après dix-huit mois, Jennifer a toujours beaucoup de mal à accepter son nouveau rôle de mère et Randy à s’acquitter de la pension qu’il lui doit. Tout ça déplaît à Alicia qui revit, à travers sa fille, sa propre jeunesse gâchée par une grossesse prématurée. Devant la détresse de Jennifer et voulant retrouver son ancienne vie avec elle, Randy fait enlever Zoé par son demi-frère, pour la vendre. Mais contrairement à toute attente, Jennifer est désemparée devant la disparition de sa fille et met tout en œuvre pour la retrouver.