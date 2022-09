Maman blogueuse, bébé en danger - Partie 1

Elizabeth Daley est une auteure à succès. Elle vient d’avoir un petit garçon, Evan, après deux années de FIV. Ses meilleures amies, Julie et Kate, partagent ces premiers instants avec elle. Julie vient de tomber enceinte et Kate les jalouse car elle n’a ni homme ni enfant dans sa vie. Lorsque Elizabeth commence un blog et qu’elle commence à recevoir des commentaires très agressifs de la part de l’une de ses abonnées, elle perd pied…