Maman disparue : L'histoire vraie de Jennifer Dulos

A 35 ans, Jennifer Farber Dulos, écrivaine en panne d’inspiration, quitte New York et sa meilleure amie Audrey pour aller s’installer dans le Colorado. Là-bas, elle fait la connaissance de Fotis, un skieur nautique professionnel de passage qui a tout pour plaire. Lorsque Jennifer décide de se réinstaller à New York, les deux amants se recroisent et ce qui ne devait être qu’une aventure sans lendemain se transforme en véritable histoire d’amour. Alors que ses proches semblent méfiants, Jennifer plonge à corps perdu dans cette idylle. Elle épouse Fotis un an plus tard et donne naissance à cinq adorables enfants. Mais Fotis est loin d’être un père de famille modèle et Jennifer a du mal à supporter ses absences et son attitude méprisante. En plus d’être infidèle, il se montre régulièrement violent et les disputes s’enchaînent. Un jour, Jennifer décide de s’enfuir et demande le divorce. La situation s’envenime autour de la garde des enfants, jusqu’au jour où elle disparaît. Rapidement, tous les soupçons se portent sur son ex-mari...