Maman, j'ai menti...

Nicole, lycéenne, est déterminée à devenir major de promotion, mais elle fait face à une forte concurrence. Lorsque son amie Sarah lui suggère de manipuler les résultats des tests pour donner à Nicole le meilleur classement scolaire, une série d'événements se produit et conduit au suicide d'un élève. Nicole se sent responsable de ce drame et veut se rendre à la police. Cependant, de nouvelles preuves apparaissent suggérant que le suicide était, en réalité, un meurtre. Nicole doit cacher la vérité afin d'éviter de ressembler à un suspect. Les choses ne font qu'empirer lorsque d'autres étudiants sont mystérieusement attaqués...