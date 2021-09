Mariage chez mon ex (avec Jil Wagner)

Installée à New York, Sarah Bloom dirige sa propre agence d’organisation de mariages : "Le plus beau jour de ma vie". Ambitieuse, elle souhaite paraître dans le célèbre "Mariages magazine" pour gagner en notoriété et en succès. Abby King, fille d’une famille new-yorkaise ayant fait fortune dans l’immobilier, doit épouser Tom Nichols, originaire de Williamstown,dans le Massachusetts. Le pari est osé : il ne reste que deux semaines avant le mariage ! Abby et Tom souhaitent se marier à Williamstown, dans la ferme Nichols. Le mariage est confié à l’expertise de Sarah. Mais Williamstown est aussi sa ville natale… Elle a vécu, dans sa jeunesse, une grande histoire d’amour avec David, le grand frère de Tom, qui dirige maintenant la ferme...