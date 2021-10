Mariage chez mon ex

Sarah Bloom dirige à New York sa propre agence d’organisation de mariages : « Le plus beau jour de ma vie. » Ambitieuse, elle souhaite paraître dans le célèbre Mariages Magazine pour gagner en notoriété et en succès. Abby King, fille d’une famille new yorkaise ayant fait fortune dans l’immobilier, doit épouser Tom Nichols, originaire de Williamstown, Masachusetts. Le pari est osé : il ne reste que 2 semaines avant le mariage. Et Tom et Abby souhaitent se marier à Williamstown, dans la ferme Nichols. Le mariage est confié à l’expertise de Sarah. Mais Williamstown est aussi sa ville natale… Et elle a vécu, dans sa jeunesse, une grande histoire d’amour avec David, le grand frère de Tom, qui dirige maintenant la ferme. Entre Barbara, la mère exigeante et ultra-mondaine d’Abby, les retrouvailles très perturbantes avec David qu’elle aime toujours, les moissons de septembre qui ont lieu à la ferme à grande échelle, le journaliste de Mariages Magazine qui tombe amoureux d’elle… Sarah, assistée de sa fidèle Emma et de son papa, va avoir fort à faire pour réussir à organiser le mariage parfait pour la douce et adorable Abby. Et pour admettre que ses sentiments pour David sont plus forts que tous ses plans…