Le mariage de ma meilleure amie

Claire, une jeune fille passionnée d'énigmes, gère un gîte sur une île. Sa meilleure amie, Monica, doit y célébrer son mariage. La nervosité de la future mariée contraste avec la désinvolture de son fiancé, Danny, qui ne pense qu'à s'amuser et conter fleurette à Claire. Après une fête très arrosée, Monica parvient à convaincre son amie de téléphoner à son ex-petit ami, Jeff, et à l’inviter à son mariage. La veille du mariage, Jeff croise Danny en forêt et le frappe l’ayant surpris en train d'essayer d’embrasser Claire. Il court au gîte chercher Claire pour lui demander de l'aider à le ramener, mais lorsqu'ils arrivent sur place, il n'est plus là. Claire commence alors à recevoir des indices et se lance sur la piste de Danny. Elle soupçonne ce dernier d'avoir concocté cette mauvaise blague, mais tous les invités sont suspects...