Le mariage de ses rêves

June et Alex sont très amoureux. Le soir du Réveillon, il lui demande sa main et elle accepte avec joie. Mais ce n’est que le début de leurs ennuis… June et sa mère, aujourd'hui décédée, ont toujours rêvé d'un mariage en juin. La jeune femme tient plus que tout à ce que chaque détail soit parfait pour honorer la mémoire de sa mère. Mais elle va devoir faire face à une belle-mère redoutable qui ne voit pas d'un très bon oeil cette union. De plus, Alex trouve un nouvel emploi dans une autre ville, ce qui pousse les tourtereaux à se marier au plus vite, en hiver…