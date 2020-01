Mariage, désirs... et imprévus !

Gabby et Elliot ont tout du couple parfait. Il est médecin, elle monte une entreprise de restauration de meubles, leurs filles sont deux adolescentes épanouies et tout le monde vit dans une belle et grande maison. Seulement, Gabby voulait avoir un troisième enfant et pas Elliot. Pour être sûr de ne plus en avoir, il subit une vasectomie, sans en parler à sa femme. Cette décision a brisé l’harmonie de son mariage. Gabby n’arrive pas à tourner la page. Un jour, elle fait la connaissance de Matt Shaw, un riche et talentueux entrepreneur avec lequel elle commence à travailler. Petit à petit, ils se rapprochent jusqu’à passer une nuit ensemble. Peu après, Gabby découvre qu’elle est enceinte et veut à tout prix garder l’enfant. Elle le dit à Elliot qui, blessé, part s’installer avec Olivia, sa fille aînée, chez des amis. Gabby essaie d’annoncer la nouvelle à Matt, mais elle y renonce en apprenant qu’il ne souhaite pas avoir d’enfant.