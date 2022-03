Mariage parfait sous la neige

Cara et Ben ne sont toujours pas mariés, et leur emploi du temps laisse peu de place aux vacances, ou à l’imprévu. Avant que Cara ne parte en tournée en Europe pour la promotion de son deuxième livre, Ben lui propose de l’épouser à Clara Lake, où ils se sont rencontrés. Megan sera sa demoiselle d’honneur, Zoey, la petite sœur de Ben sera le témoin de celui-ci. Et Sean suivra les choses de loin, puisque son travail pour Chirurgiens sans frontières le tient éloigné de Megan. Lors de leur séjour, Ben apprend qu’une grande chaîne d’hôtels est sur le point de racheter Clara Lake, mais qu’un investisseur possédant 10% des parts reste introuvable, ce qui empêche la transaction. Cara mène l’enquête de son côté et découvre le fin mot de l’histoire : Goldie, la fille de Max et Clara Deeker, les propriétaires, refuse de voir disparaître cet héritage au profit d’une chaîne d’hôtels sans âme. Heureusement, Goldie se laisse convaincre par Ben, qui souhaite préserver l’authenticité du lieu. En parallèle, Cara doit pitcher son prochain livre à son éditrice et Zoey se trompe dans la commande des robes pour le mariage. Le week-end est loin d’être de tout repos… mais la vie réserve de jolies surprises à qui sait les saisir. Cara et Ben se marient malgré les intempéries qui empêchent une bonne partie des préparatifs de se terminer et Sean demande sa main à Megan, par l’intermédiaire des jeunes mariés.