Marié avant Noël

Jessie s’apprête à épouser Mike. Elle s’avance dans l’allée de l’église au bras de son père et là, prise de panique, elle s’enfuit en courant. C’est le troisième fiancé qu’elle éconduit. Elle décide que le mariage n’est pas fait pour elle. Aiden, conseiller financier réputé "non mariable", fait le pari avec ses amis de poker, de trouver une femme qui acceptera de l’épouser avant Noël qui est dans quatre semaines. Lors d’un vernissage, Aiden croise Jessie et décide que ce sera elle. Jessie étant décoratrice d’intérieur, Aiden lui demande de redécorer son appartement. Jessie se méfie, mais Aiden, efficace en matière de séduction, avance ses pions, jusqu’à ce qu’il soit pris à son propre jeu...