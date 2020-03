Mariée ou presque

Les sœurs Ryan forment un trio inséparable. Outre les mariages qu’elles organisent au sein de leur agence d’évènementiel, Julia prépare son union imminente avec Jim, son amour de toujours. Beth, la sœur aînée enceinte de jumelles, est partagée entre son envie de se rapprocher de sa petite fille Sarah, dont son mari Sam s’occupe, et son travail. Quant à la cadette, Audrey, elle baigne dans son insouciance et refuse tout engagement amoureux, au grand regret de son amant Zach. Le grand jour approche pour Julia et Jim. A la surprise de tous, ce dernier abandonne Julia devant l’autel le jour J. Heurté par le divorce de ses parents, il recule devant l’engagement et souhaite parcourir le monde. Julia ne peut lui pardonner cette trahison, malgré les efforts de Jim qui tente de la reconquérir. De son côté, Beth se rend compte de l’importance de son rôle de maman et décide finalement de se rapprocher de sa petite fille. A travers les mariages organisés par les trois sœurs, Julia prend conscience de son amour pour Jim et décide de l’accompagner dans ses envies de voyage. Le jour de la naissance des jumelles de Beth, tout est rentré dans l’ordre pour les sœurs Ryan : Julia et Jim ont trouvé leur équilibre et Zach semble avoir enfin convaincu Audrey du bonheur que procure une relation amoureuse stable.