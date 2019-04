Le mec de la tombe d'à côté

Louise a perdu son mari adoré depuis un an et lui rend visite tous les jours au cimetière. Benoît, lui, vient de perdre sa mère adorée et entretient chaque jour sa tombe. Elle est bibliothécaire et citadine, lui s’occupe de la ferme familiale et vit en pleine campagne. La cohabitation entre Benoît et Louise au cimetière dégénère assez vite. Ni l’un ni l’autre n’étant prêt à renoncer à « son » créneau horaire, ils finissent par se parler, sympathiser puis boire un verre… L’amour est-il compatible avec la différence ?