Stella Armstrong, épouse épanouie et maman débordée, cherche une nounou pour s’occuper de ses deux jeunes jumeaux. Quand elle rencontre Blake, c’est le coup de foudre : elle l’engage immédiatement. La jeune fille semble être la nounou idéale et s’entend parfaitement avec la petite famille, au point d’avoir l’impression d’en faire partie. Mais les accès de colère de Blake, de plus en plus violents, ne tardent pas à inquiéter Stella et son mari, Tanner.