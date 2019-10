Méfiez-vous des apparences

Le docteur Celeste Dupont, une jeune psychiatre new-yorkaise, arrive à l’institut Millburn, un centre de soins psychiatriques situé en pleine campagne, pour y prendre son nouveau poste. Elle est accueillie chaleureusement, mais elle se rend vite compte qu’elle est traitée comme une patiente et pas comme un médecin. Distraite, elle a signé sa demande d’internement et non un contrat de travail. Elle tente de s’enfuir mais elle est ratrappée, droguée et enfermée dans une cage, selon ses dires. Pourtant, toute l’équipe médicale lui affirme que ce ne sont que des cauchemars et des hallucinations.