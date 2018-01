Menace de glace

Jack Tate, physicien australien brillant mais hors norme, apprend la mort étrange de certains de ses collègues, frappés par un souffle d’air glacial inexplicable à bord de leur navire de recherche dans le Pacifique. Malgré sa vie compliquée par un divorce difficile avec sa femme Emma et une relation tendue avec sa fille adolescente Naomi, Jack parvient à déterminer l’origine du drame : une éclipse solaire a provoqué une chute soudaine de la température de la mésosphère, et une déchirure dans la couche d'ozone permet à de l’air glacial de s’abattre sur terre… Jack entrevoit l’arrivée d’une nouvelle période glaciaire ! Mais lorsqu’il présente sa théorie à la communauté scientifique, on refuse d'écouter sa solution pour sauver la planète. Cependant de nouvelles brèches apparaissent dans la couche d’ozone, et des masses d'air froid frappent plusieurs grands villes de la planète ! Il faut arrêter le phénomène avant que des millions d’autres gens meurent. Entre temps, Jack découvre que sa fille Naomi a disparu, et que son épouse n’est pas à l’abri de la catastrophe. Lorsque le plan international pour arrêter la chute d’air froid échoue, Jack peut enfin mettre ses méthodes peu conventionnelles en action, et devient la dernière chance pour la planète d’arrêter la menace glaciaire imminente. Secondé par Zoé, Jack parvient à faire se refermer les brèches de la couche d’ozone et à interrompre ainsi les meurtriers fronts d’air glacial… tout en sauvant in extremis la vie de sa femme et de sa fille, retrouvant la confiance et l’affection de sa famille.