Menace sur mon bébé

Amber se réveille groggy. Elle découvre que son bébé n’est pas dans son berceau et que ça sent le gaz. Elle sauve Kyle, son mari qui gisait inconscient, d’une mort certaine en l’emmenant à l’extérieur. Deux ans plus tôt, Amber avait été impliquée dans un accident de voiture avec Jessica Moore. Cette dernière avait perdu le bébé qu’elle attendait et avait dû subir une hystérectomie. Ellerevient aujourd’hui dans la vie d’Amber, lui faisant croire à des coïncidences, mais en réalité, son plan est bien ficelé. Elle met tout en œuvre pour qu’Amber lui fasse aveuglément confiance, quitte à éliminer au passage ses amies qui l’ont démasquée. Elle parvient à voler le bébé d’Amber...