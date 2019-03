La menace du volcanLa menace du volcan - Partie 1

La Trans Nova Oil est une compagnie pétrolière comme les autres, c’est à dire avide de profits. Les ingénieurs de la Trans Nova ont commencé à forer sur un gisement prometteur, à proximité de la petite ville de Paxton. Mais le forage se situait dans une réserve naturelle et la Trans Nova a dû arrêter le chantier. Le directeur de la Trans Nova, Oliver Booth ne veut pas affronter les opposants au projet et au contraire essaye de les gagner à sa cause. En aidant à l’emploi dans la région, en subventionnant la construction de parcs et surtout en démontrant que la Trans Nova est capable de forer et puiser du pétrole sans polluer ni porter atteinte à l’environnement. Face à lui sa propre fille, Emily Booth , membre actif de la fondation pour la terre, qui s’est opposé parfois avec violence aux implantations de la Trans Nova. Emily a d’ailleurs été condamnée à l’issue d’une manifestation et en a perdu la garde de son fils Dylan, pendant son séjour en prison. De son côté le docteur Matthew Cooper expert en géologie conduit ses recherches autour de la ceinture de feu, chaîne de volcans qui relie Yellowstone à l’Indonésie. Alors qu’il effectue des relevés un phénomène étrange se produit et à quelques kilomètres de là des vaches meurent au milieu de leur pré. Hector travaille au puits dans la réserve, il est chef d’une des plateforme de forage, c’est lui qui comme à prévenir Mathew et Emily qu’il se passe des choses bizarres sur le site de forage.