Les voisins de la famille Colin sont victimes d'une série de cambriolages. Un soir, leur maison est tragiquement touchée : Monsieur Colin retrouve sa femme morte dans sa salle de bain et sa fille, Aimee, inconsciente au bas de l'escalier. Suite à un coma de 18 mois, la jeune fille se réveille. Elle ne se souvient plus de cette fatale soirée. Mais lors de son rétablissement physique, Aimee revit de plus en plus clairement les événements de la soirée...