Le mensonge de ma vie

Chelsea, dont les parents sont morts, vit dans la rue depuis quelque temps. Elle a fui sa famille d’accueil où elle était maltraitée. Elle rencontre Brittany, qui a dix-sept ans comme elle. Brittany est aussi une enfant de la rue. Elle est aujourd'hui prostituée. Battue et abusée par Jackson, son souteneur, la jeune femme rêve de s’envoler pour la Jamaïque en laissant ce passé sordide derrière elle. Malheureusement, Jackson s’aperçoit qu’elle a mis de l’argent de côté et le lui confisque. Brittany et Chelsea décident de récupérer cet argent. Hélas, en s’enfuyant, Chelsea est tuée par Jackson. Brittany s’en sort de justesse et fuit à Steveston. C'est là qu’habite Kim, la seule parente qui restait à Chelsea. Kim et son mari reçoivent Brittany à bras ouverts, mais au lieu de leur dire la vérité, Brittany se fait passer pour Chelsea...