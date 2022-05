Mensonges et trahisons

Julie et Trent, très amoureux, sont en week-end au bord de la mer, à Cape Cod. Enceinte de Trent, Julie est en instance de divorce. Mais les amants ignorent que Jonathan, le mari de Julie, épie le couple et échafaude un plan pour récupérer sa femme et se débarrasser de son rival avec l’aide de Sully, un homme de main qu’il a engagé. Pendant le weekend, Trent disparaît et Julie reçoit une demande de rançon. Affolée, elle téléphone à son mari qui, contre son gré, décide de la rejoindre à Cape Cod. Mais les choses se compliquent car Sully s’avère être une connaissance de longue date de Trent…