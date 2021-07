Mensonges et vérité

Taylor est une jeune lycéenne sans histoire, malgré le décès tragique de son père dans un accident de voiture deux ans auparavant. Alors qu’elle essaie tant bien que mal de mener une vie normale, elle commence à recevoir d’inquiétants messages de la part d’un certain "Mensonges et vérité". Rapidement, elle découvre qu’elle n’est pas la seule. Zach, son ex-petit ami, Hannah, son ex-meilleure amie, Barbara, une amie, et Cody, un élève, ont tous reçu des messages les menaçant de dévoiler au monde leur pire secret. Ensemble, ils décident de mener l’enquête. Mais quand le premier scandale éclate et pousse Barbara au suicide, Taylor décide d’en parler à sa mère, Allison, lieutenant de police. Lorsque la police arrête un premier suspect, Brandon, Taylor et ses amis se croient hors de danger. Mais les apparences sont trompeuses...