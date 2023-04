Mère porteuse pour star dangereuse

C'est la catastrophe pour Olivia : elle perd le même jour son travail, son logement et son petit ami. Aussi, lorsque son amie Cassidy lui propose de travailler au service de stars à Los Angeles, elle accepte sans hésiter. Sa mission : devenir mère porteuse pour la célèbre Ava Von Richter et son mari, Hayden. Mais les Von Richter sont très à cheval sur leur vie privée et Olivia se retrouve pratiquement prisonnière du couple. Quand les choses tournent mal, Olivia doit tout faire pour sauver l’enfant qu’elle porte…