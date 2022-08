Mes beaux-parents, mon mariage et moi

Laurel et Clay ont décidé de se marier à Graceland. Laurel est vice-présidente de la banque du Cyprès et Clay est manager de musique. Hélas, les parents de Clay, le père et la belle-mère de Laurel ne s’entendent absolument sur rien. Chacun souhaite préparer le mariage de son côté et les deux futurs époux vont devoir faire des miracles pour que leur mariage ait bien lieu comme prévu...