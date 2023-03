Meurtre à l'encre noire

Suite au meurtre de son petit ami et éditeur, Kara Reed décide de quitter New York pour suivre des cours de création littéraire à l’université de Los Angeles. Elle s’installe chez Charlie, gérante d’un café, qui lui offre un poste de serveuse dans son établissement. Le soir de son premier jour de travail, un client oublie sa tablette et Kara décide de la rapporter chez elle pour découvrir à qui elle appartient. Le soir même, elle discute avec son propriétaire, Paul Reese, qui s’avère être un écrivain de thrillers à succès. Ils se donnent rendez-vous et elle tombe très vite amoureuse de lui. Parallèlement, les cours à l’université ne se passent pas comme elle le voudrait : son professeur de création littéraire, le professeur Cross, lui fait des avances. Paul propose à Kara d’écrire avec lui son prochain thriller. Ensemble, ils se mettent à imaginer des intrigues.