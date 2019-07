Meurtres au paradis

Ashley et son mari, Mike, s’apprêtent à passer des vacances sur une petite île paradisiaque, afin de recréer des liens dans leur couple mis à mal par la liaison passée de Mike. Mais d’autres éléments perturbateurs viennent perturber ces vacances à première vue parfaites : Ashey découvre par hasard un bracelet qui la met sur la piste d’une jeune fille portée disparue, Melanie Kenzer. En menant son enquête, Ashley découvre alors qu’une autre femme, Beth Campbell, avait déjà disparu sur l’île dans des circonstances mystérieuses un an plus tôt. Ces découvertes prennent une résonance particulière pour notre héroïne, qui a elle-même tragiquement perdu sa sœur vingt ans plus tôt sur l’île...