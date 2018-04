Meurtres sur le campus

Ellie Davis, lycéenne âgée de 16 ans et cheerleader dans l’équipe de son établissement scolaire, vit seule avec sa mère depuis que sa sœur et son père ont été assassinés. Depuis ce jour, la jeune fille est convaincue que sa ville est frappée par une malédiction. Alors qu’elle passe une soirée avec ses deux meilleures amies, Dee et Morgan, Ellie décide de retourner chez elle, suite à une dispute. Le lendemain, Dee et Morgan manquent à l’appel. Deux jours après, un joggeur découvre un morceau du cadavre de Morgan. De plus en plus inquiète, Ellie part à la recherche de Dee. Elle découvre son amie, ligotée et terrifiée, mais elle ne parvient pas à la sauver. Dee est sauvagement abattue par un inconnu au visage masqué. Les soupçons se portent d’abord sur Ben, un élève sombre, peu sociable que Dee a fréquenté, puis sur monsieur Reeves, l’entraîneur de l’équipe de football du lycée, dont Morgan semblait amoureuse.