Meurtres sous surveillance

Lindsay Porter, divorcée depuis deux ans, vit seule avec sa fille dans un quartier sécurisé où elle a lancé l’opération "Voisins vigilants". Elle anime, chaque semain,e des réunions où tous les riverains peuvent exprimer leurs inquiétudes ou suggestions sur la sécurité du quartier. A l’entrée de celui-ci, un garde zélé surtout à l’égard de Lindsay et de sa fille, note les allées et venues, fait respecter le couvre-feu imposé aux enfants et rassure les résidents. Un psychiatre très séduisant vient s’installer dans la maison juste à côté de celle de Lindsay. Entre les deux voisins, le courant passe tout de suite et au fur et à mesure que leur relation deviendra plus intime, des appels anonymes et des lettres menaçantes plongent Lindsay dans l’angoisse. La tension ne cesse de monter jusqu’au jour où l’ex-fiancé du psychiatre est retrouvée morte noyée dans la piscine de Stephen, qui est tout de suite soupçonné.