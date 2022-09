Mia, 17 ans pour toujours

Mia Sheldon a tout pour plaire. Cette jeune Hawaïenne, belle et intelligente, vient d'être reçue dans une école d'art à Paris. Laura, sa mère, se réjouit que la jeune orpheline de père ait cette chance. Bailey, la meilleure amie de Mia, s'en réjouit aussi, même si elle regrette qu'elles soient séparées par le destin. Un soir, Mia ne rentre pas chez sa mère et elle est retrouvée assassinée quelques jours plus tard. Bailey, rejetée par son beau-père, s'installe chez Laura et lui révèle l’existence du petit ami caché de Mia et de camarades de lycée qui la harcelaient. Les soupçons de Laura se portent donc tour à tour sur ces différents individus, jusqu'à ce que le shérif lui ouvre les yeux sur l'identité du suspect numéro un.