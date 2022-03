Milliardaire ou presque

Courtney travaille pour «Belle la vie», une agence de conciergerie de luxe, qui répond à la moindre demande de ses clients VIP. Sa patronne, Dana, lui propose une nouvelle mission : accompagner un client milliardaire, Joe Franklin, à Banff, au Canada, pour des vacances au ski. Courtney réalise rapidement que Joe n’est pas un client normal : il s’extasie devant le jet privé, la suite luxueuse et l’hélicoptère, il est très gentil et familier avec les employés de l’hôtel, et n’a pas l’air d’apprécier la nourriture raffinée. En effet, Joe n’est pas milliardaire, ce n’est pas lui qui s’offre ces vacances, c’est son meilleur ami Alan. Ce dernier avait réservé ce voyage avec sa petite amie, mais suite à un empêchement, il n’a pas pu s’y rendre et a transféré les réservations à son ami Joe. La concierge qui s’est occupée de modifier les réservations ayant démissionné en urgence, Courtney et Dana ne sont pas au courant du changement. Joe, ravi d’être aussi bien traité, a préféré jouer le jeu et ne rien dire à Courtney. Joe et Courtney se rapprochent au fil des jours et des activités. Suite à un problème de facturation, Dana découvre la supercherie et prévient Courtney que Joe n’est pas milliardaire. Bien que n’ayant rien à faire de l’argent, Courtney est très déçue que Joe lui ait menti et elle décide de rentrer. Joe et Alan mettent en place un plan pour la faire rester avec l’aide de Dana. Dana appelle Courtney pendant qu’elle est en chemin pour l’aéroport et lui demande d’aller jeter un oeil à une salle de réception avant de partir. En arrivant sur place, Courtney découvre Joe dans la salle, il a installé une tente et des bougies, pour rappeler à Courtney son meilleur souvenir de vacances et lui demander pardon. Elle accepte les excuses de Joe, ils parlent de leurs projets pour l’avenir, et s’embrassent.